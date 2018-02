N-VA Beveren over Saeftinghe-Light: "Wachten op besluit Vlaamse regering en dan visie ontwikkelen"

In Lokeren is eerste schepen Filip Liebaut door zijn partij CD&V aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Filip Liebaut is 49 jaar en advocaat. Hij zal voor de derde keer de lijst trekken. Liebaut is de zoon van Hilaire Liebaut, die burgemeester was in Lokeren van 1977 tot 1995. Zelf is hij sinds het jaar 2000 actief in de Lokerse politiek. Tot 2006 in de oppositie en vanaf 2007 als schepen van stadsvernieuwing, huisvesting en ruimtelijke ordening.