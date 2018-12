Mysterie rond 'bolletjesschieters' opgelost, 2 verdachten opgepakt

Elke tip die over de Bende van Nijvel binnenkomt, wordt ernstig onderzocht. Dat zegt het federaal parket over de anonieme getuige die gisteren zijn verhaal deed in het TV Oost Nieuws. De man vertelt in de reportage dat hij oog in oog heeft gestaan met de Bende, kort voor ze de overval bij textiel-fabriek Wittock-Van Landeghem pleegde in 1983. De daders zouden toen op verkenning zijn geweest. De man kon de nummerplaat van hun wagen noteren en gaf die door aan de rijkswacht in Sint-Niklaas. Maar volgens de getuige iser toen niets met die informatie gebeurd. Het federaal parket laat aan onze redactie weten dat het geen details kan geven over het onderzoek. Maar de tip wordt, net zoals alle tips over de Bende, ernstig onderzocht, klinkt het.