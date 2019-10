Most Wanted: Hilde Van Acker, boekhoudersdochter uit Sint-Niklaas

Patrick Feys, korpschef van de politie van Dendermonde, is vanochtend vrijgesproken door de correctionele rechtbank van Brussel. Feys werd beschuldigd van verregaande pesterijen. Zo zou hij, toen hij bij de federale politie in Brussel werkte, een hoofdinspecteur zwaar gepest hebben. Feys zou de man, die nu met pensioen is, onder meer een bureau in het bezemhok gegeven hebben. Toen Feys in 2016 vertrok uit Brussel, zouden de pesterijen meteen gestopt zijn. Patrick Feys ontkende altijd alles en de rechter in Brussel geeft de korpschef van Dendermonde nu dus ook gelijk. Tegen de uitspraak is wel nog beroep mogelijk.