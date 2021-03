Morgen start in Brugge het assisenproces van het 'duivelskoppel'

En we blijven nog even in de gerechtelijke sfeer. Want de zoektocht naar de vermiste Jean Vercarre in Baardegem bij Aalst, kwam er op aandringen van Jef Vermassen. Vermassen is advocaat van de familie van Jean Vercarre. Vercarre verdween bijna vijf jaar geleden. Hij verliet toen zijn woning op de Kalkensesteenweg in Wetteren. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Eerdere zoektochten in Wetteren, Beveren en in het Waalse Saint-Hubert leverden niets op. Maandag deden de Civiele Bescherming en de Cel Vermiste Personen graafwerken in de voortuin van dit huis in Baardegem. Tot kort voor de verdwijning van Vercarre woonde zijn ex-vrouw er nog. Rolande V.R. wordt nog altijd beschouwd als verdachte. Volgens Vermassen doet de vrouw mysterieus over het feit of het huis nog altijd haar eigendom is. Daarom tipte hij de onderzoeksrechter.