Morgen staan twee S&V-leden uit onze streek samen met Dries Van Langenhove voor rechter

Goeieavond welkom. We beginnen met een emotionele oproep van een vrouw uit Bassevelde. Ze vraagt aan de hulpdiensten om opnieuw naar haar zoon Tim te zoeken. De man van 31 uit Buggenhout, is al vermist sinds 17 augustus. Zij mama gaat ervan uit dat Tim uit het leven stapte door in Dendermonde in de Schelde te springen. De rolstoel van Tim werd daar in de buurt gevonden, en hij worstelde al een tijdje met donkere gedachten. Tim had het mentaal zo zwaar dat hij de avond van zijn verdwijning naar het AZ Sint-Blasius stapte. Daar is hij uit eigen beweging weer vertrokken onder begeleiding van de politie. Sindsdien is hij niet meer gezien. Twee dagen is er intens naar Tim gezocht op het water, maar de zoekacties zijn gestaakt.