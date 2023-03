Morgen is het de grote verhuis! 280 gedetineerden verhuizen naar nieuwe gevangenis in Dendermonde

Op dit moment wordt in Antwerpen een reconstructie gehouden van de zogenaamde 'drillrapmoord'. Eind vorig jaar kwam in Antwerpen een jongen van 16 om het leven nadat hij neergestoken werd. De hoofdverdachte in de zaak is een leeftijdsgenoot uit Aalst. Hij is op de wedersamenstelling aanwezig en wordt bijgestaan door zijn advocaten. Ook twee andere Aalsterse jongeren, die getuige waren van de steekpartij, zijn er. De ene is meerderjarig, de andere minderjarig. De steekpartij zou een uit de hand gelopen afrekening zijn tussen de twee bendes. De reconstructie vandaag moet daarover meer details brengen. De reconstructie is intussen begonnen op de locatie waar de schermutseling is begonnen. Straks verhuizen de speurders naar de plaats waar de steekpartij heeft plaatsgevonden. Die is 200 meter verder. De hele site is goed afgesloten. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws, en op www.tvoost.be.