Moorsel: oldtimer gaat volledig in de vlammen op

Pech trouwens voor een groep voil jeanetten die er graag waren bij geweest. Want in de Aalsterse deelgemeente Moorsel is hun bestelwagen in vlammen opgegaan. Enkele carnavalisten wilden net naar het stadscentrum vertrekken in hun oldtimerbusje toen er rook van onder de motorkap kwam. Binnen de kortste keren stond het voertuig in lichterlaaie. Eén iemand zat al in de bestelwagen, maar kon nog tijdig uitstappen. Niemand raakte gewond. Ook een ander voertuig dat vlakbij geparkeerd stond, liep aanzienlijke schade op en is niet meer rijvaardig.