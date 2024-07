Traditioneel wordt er voor de start van De Pikkeling een bloementapijt aangelegd op het dorpsplein van deelgemeente Moorsel. Zo'n 15.000 snijbloemen zullen er dit jaar in een tekening verwerkt worden. Met het bloementapijt brengt Moorsel hulde aan de ooit zeer aanwezige bloementeelt in de streek. 30 vrijwilligers zijn sinds deze ochtend in alle vroegte begonnen. Tegen vanavond moet het bloementapijt er liggen.