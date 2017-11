Moordzaak Geert De Lie: Openbaar Ministerie vraagt straffen tot 20 jaar

Een betontransportfirma uit Hamme en de bouwheren van de Kieldrechtsluis moeten zich verantwoorden voor de dood van twee arbeiders. De arbeiders kwamen 4 jaar geleden om het leven bij een arbeidsongeval. Hun betonmixer ging over de kop in een bocht op de werf. Dat zou komen omdat de weg niet in orde was en de betonmixer was tot op de draad versleten. De nabestaanden vragen een schadevergoeding.De zaak rond twee arbeiders die in 2013 om het leven kwamen bij een arbeidsongeval aan de Kieldrechtsluis in Beveren is van start gegaan voor de rechtbank van Dendermonde. De twee kwamen om het leven toen de betonmixer waarmee ze op weg waren over kop ging in een bocht op de werf. De nabestaanden vragen dan ook dat zowel werkgever Yvaga als de bouwheer van de Kieldrechtsluis veroordeeld worden tot het betalen van een vergoeding.