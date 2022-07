Moordverdachte die Ilse Uyttersprot doodde volgend jaar voor hof van assisen

Jurgen Demesmaeker, de man die oud-burgermeester van Aalst Ilse Uyttersprot doodde, zal volgend jaar terechtstaan voor een assisenjury. Het onderzoek is afgerond en alle partijen werden vanmorgen voor een laatste keer voor de raadkamer in Dendermonde verwacht. Demesmaeker sloeg twee jaar geleden het hoofd van zijn toenmalige vriendin in met een hamer. Wat hem precies bezielde, is nog altijd niet duidelijk. De familie tast nog altijd in het duister over het motief en hoopt dat er tijdens het proces eindelijk antwoorden komen.