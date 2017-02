Moordpoging Lebbeke: verdachte uitgeleverd aan Belgische autoriteiten

Een arts uit Sint-Niklaas is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 6 maanden cel met uitstel voor de onopzettelijke doding van een jongetje van 15 uit Hasselt. De arts gaf de jongen op skikamp verschillende dosissen insuline omdat zijn suikerspiegel te hoog was. Maar omdat de naald van de pomp afgebroken was, kwam de insuline niet in de bloedbaan van het jongetje terecht. Daardoor ging de toestand van de jongen snel achteruit, hij overleed enkele dagen later. Het hof van beroep is van oordeel dat de arts een fout maakte. In eerste aanleg kreeg hij 12 maanden cel met uitstel, nu krijgt hij dus 6 maanden met uitstel en een boete van 1.500 euro. Een verpleegster werd vrijgesproken.