Moordonderzoek Claudia Van De Stichelen weer naar af na vrijlating verdachten

De twee mannen die werden opgepakt in de zaak rond de moord op advocate Claudia Van der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem, zijn weer vrijgelaten. Het duo, twee schoonbroers, zijn urenlang ondervraagd, maar dat heeft té weinig bezwarende elementen opgeleverd. Dat zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Zo weinig zelfs dat de twee ook niet zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Twee weken na de feiten loopt de verdachte dus nog vrij rond. Is er ook geen moordwapen gevonden. En hebben de speurders dus zeer weinig in handen.