Moord op kleuter Dean doorverwezen naar hof van assisen

De zaak rond de dood van kleuter Dean is vandaag doorverwezen naar het hof van assisen. Dave De Cock (37) en Romy W. (27) moesten daarvoor voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent verschijnen. Romy W. tekende vandaag present, Dave De Cock weigerde. Op 17 januari 2022 werd de 4-jarige Dean Verberckmoes dood teruggevonden in het Nederlandse Zeeland. Hoofdverdachte Dave De Kock, de vaste oppas, bekende dat hij de kleuter vermoord heeft. Maar ook zijn toenmalige vriendin Romy W. belandde achter de tralies. Zij beweert dat ze niets met Deans dood te maken heeft, maar daar denkt het parket anders over.