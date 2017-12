In beroep heeft Willy Van Heghe 27 jaar celstraf gekregen voor de moord op zijn ex-vriendin in maart 2015, in Geraardsbergen. Dat is méér dan de uitspraak van de correctionele rechtbank. Op 16 maart 2015 schoot de man van, toen, 76 zijn ex-levenspartner van 66 koelbloedig dood in de garage van zijn woning in deelgemeente Moerbeke. Hij kon het niet verkroppen dat de vrouw na een relatie van twaalf jaar bij hem was weggegaan. Met een smoes lokte hij haar die dag naar zijn woning. Zelfs zijn advocaten betwistten op het einde van de zaak niet langer de voorbedachtheid. Van Heghe kreeg 24 jaar in de correctionele rechtbank van Oudenaarde. In beroep is dat nu dus 27 jaar geworden. Zelf had hij op een strafvermindering gerekend, vanwege zijn hoge leeftijd.