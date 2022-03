Moord Beveren: Eén van de twee Oost-Vlaamse tieners gaat in beroep tegen verdere aanhouding

Dave De Kock, één van de verdachten van de moord op de kleuter Dean, is overgeleverd aan ons land. Vanmiddag heeft de Nederlandse politie officieel overhandigd aan hun Belgische collega's. Dat gebeurde op een parking in de buurt van de grensovergang in Essen. De Kock werd van de gevangenis in Nederland naar daar gevoerd. Op de parking moest de man dan overstappen in een anonieme wagen van de Belgische politie. In de loop van de namiddag zou hij dan naar het politiekantoor in Beveren worden gebracht, waar hij door de Belgische speurders zou worden verhoord. De Kock wordt ervan verdacht de kleuter Dean uit Verrebroek te hebben ontvoerd en vermoord. Eind januari werd hij opgepakt in Nederland. Maar de rechtbank in Amsterdam besliste vorige week dat hij in België zal worden vervolgd.