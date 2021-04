Moord Beveren: 17-jarige maand langer in gesloten instelling

De 17-jarige uit Antwerpen die verdacht wordt van de moord op de 42-jarige David P. in Beveren moet een maand langer in de gesloten instelling van Everberg blijven. Dat heeft de jeugdrechter in Antwerpen beslist. De twee andere minderjarige verdachten, een 17-jarige uit Verrebroek en een 16-jarige uit Kieldrecht, verschijnen woensdag opnieuw voor de jeugdrechter in Dendermonde. Die dan zal beslissen of ook zo langer in de gesloten instelling moeten blijven. Over het exacte motief van de jongeren is nog altijd niet veel duidelijk. Het parket wil daar voorlopog niets over kwijt. Dus ook niet of het over homohaat ging...