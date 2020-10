Mogelijke doorbraak in verdwijningszaak rond Brian Borms

Na de huiszoekingen dinsdag in een clubhuis van motorclub Blue Angels in Erpe-Mere en in woningen van leden, zijn een aantal verboden wapens in beslag genomen. Dat meldt de federale politie. Het onderzoek kwam er na een raid van de motorbende op een tuinfeest in Lede vorige maand. De inval in het lokaal van de motorclub aan de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere was een van vijf huiszoekingen in het onderzoek. De aanleiding was een raid op een tuinfeest, zegt de federale politie. 'Op 16 augustus 2020 pleegden leden van de motorbende Blue Angels een raid op een tuinfeest dat doorging in een privéwoning in Lede. Hierbij vielen meerdere gewonden. Eén Blue Angel werd ter plaatse overmeesterd. De motorbende liep ook eerder al in de kijker omdat ze op 13 juni het clublokaal van een nieuwe motorclub in Haaltert vernield had.' Het parket van Oost-Vlaanderen vorderde de onderzoeksrechter in Dendermonde en die liet vijf huiszoekingen uitvoeren. Behalve het pand in Erpe-Mere werd ook een clublokaal in Geraardsbergen doorzocht, net als drie woningen van leden van de bende in Lede, Brakel en Geraardsbergen. 'Twee verdachten werden verhoord. Bovendien werden een aantal verboden wapens in beslag genomen, waaronder een vuurwapen en stroomstootwapens. Eén van de verdachten mocht na verhoor beschikken, de tweede werd vanmiddag voorgeleid en onder voorwaarden vrijgelaten', meldt hoofdcommissaris Patrick Willocx van de federale politie Oost-Vlaanderen.