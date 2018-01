Justitie Mogelijk nieuw spoor in moordzaak De Vleeschauwer

Er is mogelijk een nieuw spoor in de zaak van Peter De Vleeschauwer. De ex-rijkswachter uit Lokeren werd in 1996 vermoord. Een ex-para zou op zijn sterfbed bekend hebben dat hij het wapen heeft geleverd waarmee De Vleeschauwer vermoord werd. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad. Het parket-generaal van Gent, dat het onderzoek voert, wil voorlopig geen commentaar kwijt. Voor de familie en de nabestaanden lijkt het alvast een bevestiging van wat ze altijd hebben vermoed: dat de moord op Peter De Vleeschauwer een afrekening was binnen het rijkswachtmilieu.