Moet Denderleeuw z'n toeristische troeven beter uitspelen?

Ook tijdens deze laatste dag van het jaar blikken we terug op 2020. TV Oost-journalist Mikaël Soinne had een uitgebreid interview met premier Alexander De Croo. In de vijfde en laatste aflevering vragen we ons af hoe ons leven er zal uitzien in 2021. Krijgen we in het voorjaar een eerste golf aan faillissementen? Gaan we volgend jaar opnieuw langs het parcours mogen staan van de Ronde van Vlaanderen? En zullen zomerfestivals als Rock Zottegem, Lokerse Feesten en Crammerock doorgaan? En wat met de Ros Beiaard Ommegang en voor Aalst Carnaval?