Moerbeke: 23-jarige moordverdachte blijft in cel

De kleinzoon die bijna een week geleden zijn grootvader doodde in Moerbeke, bij Geraardsbergen, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde beslist. De jongeman van 23 drong woensdagavond het huis van zijn grootouders binnen. Hij stak zijn grootvader neer met een schaar en verwondde ook zijn grootmoeder. De verdachte zit opgesloten op verdenking van moord op zijn grootvader en poging doodslag op zijn grootmoeder. De advocate van de man geeft geen commentaar over de zaak. En dus ook niet over het motief. De twintiger zou te kampen hebben met een drugsprobleem. Mogelijk ligt dat ook aan de basis van de moord.