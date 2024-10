Moeder van slachtoffer gewelddadig incident in Beveren getuigt: “De schrik zit er nog altijd in”

De gemeente Beveren heeft meer en meer te kampen met overlast in het centrum. Bij twee verschillende incidenten werden in totaal 5 minderjarigen opgepakt. Vorige week woensdag nog werd een jongen van 13 bedreigd met een mes aan de bushalte door een jongen van 16. De politie kon de dader opsporen en hij werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Antwerpen. Die plaatste de verdachte in een gesloten instelling. Het slachtoffer is nog altijd zwaar onder de indruk van de feiten. Dat getuigt zijn mama anoniem aan TV Oost Nieuws.