Moeder die haar kinderen verdronk op Curaçao zelf neergestoken aan voordeur in Sombeke

De korpschef van de Sint-Niklase politie gaat aan de slag als verbindingsofficier in Marokko. Op 1 september verlaat ze de stad en neemt een waarnemend korpschef het tijdelijk over. Gwen Merckx, hier op archiefbeeld bij haar aanstelling, stond sinds 2018 aan het hoofd van de Sint-Niklase politie. Daarvoor had ze er al een aantal jaren als korpschef van de politiezone Rupel opzitten. Merckx wilde een nieuwe wind laten waaien door het korps van Sint-Niklaas. Zo zijn er onder haar leiding meer vrouwen aangenomen en is er een fietsteam opgericht. Merckx kreeg soms ook kritiek, over haar manier van leiding geven, en onder haar bewind was er ook veel verloop van personeel. Op 1 september begint ze aan een nieuwe uitdaging. Dan verhuist ze naar Rabat, en gaat ze werken als verbindingsofficier voor de Belgische politie. Een waarnemend korpschef neemt het tijdelijk over. Pas in de loop van volgend jaar zou er een nieuwe korpschef worden aangesteld.