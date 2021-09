Een hele week peddelen op het water om in totaal maar liefst 220 kilometer af te leggen. Dat is de uitdaging die enkele peddelsurfers uit het Waasland volgende week aangaan. In Nederland nemen ze deel aan de Sup Elfstedentocht. De meeste surfers lossen elkaar wel af en verdelen de kilometers onderling, maar Nele uit Melsele doet de route van 220 kilometer volledig.