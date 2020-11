Misbruikt Buggenhout middelen van Vlaams Noodfonds Corona?

Voormalig schepen en ex-gemeenteraadslid in Denderleeuw Erna Scheerlinck is vrijgesproken in een zaak die huidig burgemeester Jo Fonck tegen haar had aangespannen. Scheerlinck had beweerd dat er onregelmatigheden zouden gebeurd zijn bij de aankoop van de site Van Roy, een dossier waar ook de burgemeester in genoemd werd. Die diende klacht in tegen Scheerlinck voor laster en eerroof. Maar volgens de rechter heeft Scheerlinck geen fout gemaakt. Ze vervulde alleen maar haar taak als gemeenteraadslid, zegt ze.