Miren (54) stapte vrijdag nog naar de politie om haar man aan te geven, diezelfde nacht voltrok zich een drama

Bij een familiedrama in Denderhoutem, een deelgemeente van Haaltert, zijn dit weekend een vrouw van 54 en haar zoon van 22 om het leven gebracht. De dader, wellicht de echtgenoot van de vrouw en de stiefvader van de jongen, is nog altijd spoorloos. De man zou na de feiten uit het leven gestapt zijn door in Aalst in de Dender te springen, maar z'n lichaam is nog niet gevonden. De slachtoffers van de dubbele moord hadden enkele uren voor de feiten nog een klacht ingediend tegen de man. Ze voelden zich niet meer veilig toen de moeder de relatie had beëindigd.