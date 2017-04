Minister Weyts maakt geld vrij voor N70 Melsele en N42 Herzele

Ik hoop dat ik u nu niets nieuws moet vertellen, want de flitsmarathon is deze ochtend begonnen en duurt nog tot morgenvroeg 6 uur. Als u dat niet weet, dan hoop ik dat u niet te snel gereden heeft. Want de kans dat u dan geflitst bent is groter dan anders. Overal in de streek trokken agenten er op uit om uw snelheid te controleren. En als je pech had, dan werd je meteen aan de kant gezet. Zoals in Dendermonde of in Sint-Niklaas.