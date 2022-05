Minister Verlinden (CD&V): "Duidelijk kader gecreëerd voor alle vormen van afleiding achter het stuur"

In de politieschool van Gent is de 'Serious Game' voorgesteld aan de andere politiescholen van het land. Het bordspel, want dat is het, schotelt de politieagenten in opleiding verschillende dilemma's voor. Wat doe ik als agent als mijn tante foutgeparkeerd staat, bijvoorbeeld? Of wat moet ik doen als één van mijn collega's zware fouten maakt? Het spel is bedacht en uitgewerkt door een commissaris van de politiezone Lokeren.