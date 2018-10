Minister van Staat Miet Smet schrijft memoires: "Ik kijk alleen vooruit"

De voorbije nacht zijn de affiches van het kartel Groen-sp.a in Beveren overplakt door de extreemrechtse actiegroep Voorpost. Dat gebeurde op alle plaatsen waar verkiezingsborden staan in de gemeente, zoals hier in deelgemeente Melsele. Het is niet de eerste keer dat de actiegroep toeslaat in de streek. Vorige week werden er ook al verkiezingsborden van de PVDA overplakt in Sint-Niklaas. Ook sp.a, groen en Be.One werden toen geviseerd. De voorzitter van Voorpost was niet bereikbaar voor commentaar. Groen-sp.a Beveren haalde vandaag de pap en de emmer boven om de affiches opnieuw te overplakken. Het kartel diende ook klacht in bij de politie.