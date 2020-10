In de nieuwe federale regering hebben, naast Alexander De Croo, die de leiding neemt, vanmorgen nog twee Oost-Vlamingen de eed afgelegd bij koning Filip. Vincent Van Peteghem is vicepremier, minister van Financiën en institutionele hervormingen. Van Peteghem is burgemeester van De Pinte en zetelde voor CD&V al in de Kamer en in het Vlaams Parlement. En Petra De Sutter wordt vicepremier en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken. De Sutter komt uit Horebeke is hoogleraar gynaecologie aan de Gentse Universiteit en fertiliteitsdeskundige. Ze was senator voor Groen en tot vandaag Europees parlementslid.