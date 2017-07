Minister Homans wil nieuw college in Haaltert

In Wetteren hebben de volledige Open Vld-fracties uit de gemeente- en de OCMW-raad ontslag genomen uit het partijbestuur, en dat uit onvrede met de terugkeer van Walter Govaert. Govaert is door Open Vld naar voren geschoven als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De zakenman is vooral bekend van de expohal Gowalt in Wetteren, met op het dak een echte Boeing 707. In totaal stappen nu twaalf liberalen, onder wie ook schepen Herman De Wulf, uit het partijbestuur. Open Vld maakt deel uit van de bestuursmeerderheid in Wetteren. Walter Govaert zou eerder al kritiek hebben geuit op het gevoerde beleid. Vandaag was hij niet bereikbaar voor commentaar.