Minderjarige naar gesloten instelling voor steekpartij aan station van Aalst

Het parket in Antwerpen heeft de aanklacht over ongepast gedrag tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau geseponeerd. Die beslissing is genomen omdat er volgens het parket geen strafbare feiten zijn gepleegd. Het is niet de eerste keer dat een klacht tegen de Sint-Niklase voorzitter wordt geseponeerd. Zo was er ook al een klacht rond ongepast gedrag tegenover een 17-jarige jongen bij het parket van West-Vlaanderen. Momenteel is er nog één klacht lopende. Die zou gaan over zedenfeiten tegenover een meerderjarige man. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt die zaak nog.