Minderjarige naar gesloten instelling nadat hij met vuurwapen was opgepakt op school in Sint-Niklaas

Een jongen van 17 is in een gesloten instelling geplaatst nadat hij afgelopen vrijdag een wapen had meegenomen naar school. De feiten gebeurden op de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, een secundaire school in Sint-Niklaas. Ook een tweede jongen van 17 jaar oud is betrokken bij de feiten. Hij mocht van de jeugdrechter na verhoor terug naar huis, maar onder strikt toezicht. Waarom de jongen een wapen mee naar school bracht is nog niet bekend. De school reageert ontzet, maar er is gelukkig wel snel en kordaat ingegrepen zegt de directie.