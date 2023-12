Minderjarige Aalsterse verdachten van drillrapmoord in Berchem toch op weg naar assisen

De jeugdkamer van het hof van beroep in Gent heeft de twee minderjarigen, die mee verdacht zijn in de zaak van de drillrapmoord van eind vorig jaar in Berchem, uit handen gegeven. Dat wil zeggen dat de twee berecht zullen worden als meerderjarigen, mogelijk voor het hof van assisen. Bij die moord, op een jongen van zestien uit Borgerhout, in december vorig jaar, zijn drie Aalstenaars betrokken: één meerderjarige en twee minderjarigen. De steekpartij zou een wraakactie zijn onder zogenaamde ‘drillrappers’, een fenomeen dat komt overgewaaid uit de VS waarbij jongeren in video’s pronken met extreem geweld. De meerderjarige werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. De minderjarigen werden in eerste instantie in een gesloten instelling geplaatst. In oktober had de jeugdrechter in Dendermonde slechts één van de twee uit handen gegeven, maar de jeugdkamer van het hof van beroep in Gent besliste woensdag dat ze beiden toch als volwassenen berecht moeten worden. Tegen die uitspraak is alleen nog cassatieberoep mogelijk.