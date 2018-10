Milan Calloens uit Aalst is Europees jongerenvertegenwoordiger

En we blijven nog even in de politiek. Want de Vlaamse Jeugdraad heeft Milan Calloens uit Aalst verkozen tot nieuwe Europese jongerenvertegenwoordiger. Calloens is negentien. En hij vertegenwoordigt de komende twee jaar de stem van Vlaamse kinderen, jongeren en hun organisaties op het Europees niveau. Calloens kon de jeugdraad overtuigen met een bevlogen speech over zijn geloof in Europa. De Aalstenaar neemt de fakkel over van Frédéric Piccavet. Calloens studeert rechten en is vrijwilliger bij de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit.