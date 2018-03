Politiek Miet Smet: "Nog altijd veel te weinig vrouwelijke burgemeesters en schepenen"

embed

Het aantal vrouwen in het Belgische parlement is fors toegenomen, maar we hebben nog altijd veel te weinig vrouwelijke burgemeesters en schepenen. Dat vindt Miet Smet. De Lokerse minister van Staat is haar hele carrière al een voorvechter geweest van vrouwenemancipatie. Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Volgens Smet gaat het de goede kant op met de vrouwenrechten, zowel in de politiek als in de maatschappij. Dat bewijst bijvoorbeeld de hele #metoo beweging.