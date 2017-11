Justitie Michel Van den Brande ook in beroep veroordeeld voor dodelijk arbeidsongeval

embed

Ondernemer en bekende Vlaming Michel Van den Brande uit Temse is ook in beroep veroordeeld voor een dodelijk arbeidsongeval uit 2014. Dat meldt de Kontrimo-baas zelf via Facebook. Ook in beroep vond de rechter dat Van den Brande en zijn stellingbouwbedrijf schuldig zijn. Zijn voorwaardelijke gevangenisstraf valt wel weg, maar de boete van 9.000 euro is nu voor het volledige bedrag effectief, in plaats van de helft met uitstel. Net zoals de boete van 36.000 euro die zijn bedrijf Kontrimo moet betalen. Van Den Brande laat weten niet opgetogen te zijn met het vonnis. Hij is van mening dat ook de opdrachtgevers en werknemers zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij de beveiliging. In 2014 kwam een werknemer van 29 op een stelling op acht meter hoogte om het leven, toen hij een buis van zeven kilogram tegen het hoofd kreeg.