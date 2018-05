Michel Libert: "Ik ben de Reus niet en heb niets met de Bende Van Nijvel te maken"

Nog in de correctionele rechtbank van Dendermonde is het proces van de moord op garagist Wim Van Cauteren uit Lebbeke van start gegaan. De man werd in juni 2014 in opdracht van zijn vrouw in zijn bed doodgeschoten door een vriend des huizes. De beklaagden verschenen vandaag voor het eerst voor de correctionele rechtbank. De vrouw wilde eerst alles op een roofmoord doen lijken, waar ze zelf ook het slachtoffer van was geworden, maar bekende later toch dat ze een vriend had ingeschakeld om, tegen betaling, haar man dood te schieten. Toch meent haar advocaat Jef Vermassen dat er verzachtende omstandigheden zijn.