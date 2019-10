Het is nog altijd niet duidelijk hoe de nieuwe Oost-Vlaamse provinciegouverneur aangesteld zal worden. Ofwel wordt de sterkste kandidaat naar voren geschoven na een objectieve selectieprocedure. Ofwel duidt de politiek de nieuwe gouverneur aan na een compromis tussen de verschillende partijen. Kersvers Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers kreeg vanmiddag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement vragen over die aanstelling. Geef me enkele weken tijd, was het antwoord van de minister. Want het dossier en de procedure liggen juridisch gevoelig.