Meyrem Almaci op toer met Groen: "Voort besturen waar we kunnen, zelfs met N-VA"

En zo zijn we bij ons dagelijks blokje verkiezingsnieuws aanbeland. Amper twee dagen scheiden ons nog van 14 oktober. En alle partijen schakelen hun campagne in de hoogste versnelling. Ook Groen. Nationaal partijvoorzitter Meyrem Almaci kwam vanmiddag de afdelingen in Kruibeke en Beveren een hart onder de riem steken. Want de partij wil groeien in het Waasland. En waar de groenen nu al in het bestuur zitten, moeten ze voort besturen. Zelfs al moeten ze daarvoor in coalitie gaan met N-VA, zegt Almaci.