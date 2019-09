Meyrem Almaci doet gooi naar tweede mandaat als Groen-voorzitter

In Berlare is gemeenteraadsvoorzitter Karel De Gucht op de vingers getikt door de provinciegouverneur. Dat gebeurt na een klacht van de CD&V afdeling. Die had op de gemeenteraad van 13 mei 17 mondelinge vragen voorbereid. Maar voorzitter De Gucht brak de vragenlijst voortijdig af. Na 10 vragen had Karel de Gucht er genoeg van en maakte hij eenzijdig een einde aan de gemeenteraad. De CD&V-afdeling van Berlare, die in de oppositie zetelt, diende daarop klacht in bij waarnemend provinciegouverneur Didier Detollenaere. Die heeft nu de klacht gegrond verklaard. De actie van De Gucht is in strijd met het decretaal vraagrecht van de gemeenteraadsleden.