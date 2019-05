Met Eveline Hoste (Open Vld) op pad: is stemmen ronselen op de markten nog van deze tijd?

De N-VA wil de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs opnieuw opkrikken, want de laatste jaren is die enorm gedaald, volgens recente studies. Leerlingen moeten weer uitgedaagd worden en we moeten af van de zesjes-cultuur, waarbij voldoende scoren goed genoeg is. Dat zegt Matthias Diependaele die de lijst trekt voor Vlaanderen in ons verkiezingsprogramma Oost-Vlaanderen Kiest '19. Anneleen Van Bossuyt wil het confederalisme weer op tafel leggen als de Vlaming daar naar vraagt.