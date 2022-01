Melsele: Eerste dag nieuwe fase N70 zorgt voor moeizame ochtendspits en gevaarlijke situaties voor fietsers

Vanaf morgenmiddag vindt er een fasewissel plaats van de werken aan de gewestweg N70 in Melsele, bij Beveren. Wie via de N70 van Antwerpen naar Beveren wil rijden, zal dat vanaf morgen niet langer via de gewestweg kunnen doen. Het verkeer was daar nu al een hele tijd enkele richting, omdat er al een omleiding was van Beveren in de richting van Antwerpen. Vanaf morgen is er dus geen doorkomen meer aan in de beide richtingen. Ook in de richting van Antwerpen is er vanaf morgen een omleiding voorzien, en dat voor een periode van zes maanden. De hele N70 krijgt hier een grondige opknapbeurt, werken die in totaal het hele verdere jaar in beslag kunnen nemen.