In Melsele was er vanmorgen een leuk initiatief in een parkje in het centrum van de Beverse deelgemeente: Meilsen Kiest. Kiezers die er met hun afgestempelde kiesbrief passeerden kregen een gratis boterham met spek. Nadien waren er nog optredens van lokale bands. En zo brengen deze verkiezingen ook hier weer mensen bij elkaar.