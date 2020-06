Megan D'Haen schuldig aan moord, verdediging pleit verzachtende omstandigheden

Voor het hof van assisen in Gent heeft de jury zich vanavond gebogen over de schuldvraag van Megan D'Haen, de jonge vrouw die beschuldigd wordt van de moord op de 2-jarige dochter van haar vriend, 2 jaar geleden in Lebbeke. En de vrouw is twee keer schuldig bevonden, zowel aan moord als aan voorbedachtheid. Dat was verwacht, want zowel de openbare aanklager als de verdediging hadden hiervoor gepleit. De verdediging zet nu volop in op een milde strafmaat, want "Megan is door haar verstandelijke beperking meegesleept in een monsterlijke daad, die ze zelf niet goed besefte, zo pleitten de advocaten.