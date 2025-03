Meester Thijs doorverwezen naar correctionele rechtbank voor kindermisbruik

Een kleuterleider van 39 uit Geraardsbergen is door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Meester Thijs, die werkte in een school uit Onkerzele, wordt beschuldigd van verkrachting en betasting van kinderen jonger dan 10 jaar en aanranding van minderjarigen. Daarnaast maakte hij foto's van halfnaakte kleuters in de toiletten van de school. De speurders vonden kinderporno op zijn computer, die hij ook verspreidde in chatrooms op het internet. De raadkamer besliste ook dat hij voorlopig tot aan zijn proces in de cel moet blijven. Hij riskeert een gevangenisstraf tussen 20 en 30 jaar.