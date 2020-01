Meerjarenplanning op valreep van 2019 gestemd: Geraardsbergen investeert 61 miljoen

Nog in Aalst doet een open brief heel wat stof opwaaien. De brief is van de hand van meerderheidspartijen N-VA en Open Vld. In de brief rekenen ze af met schepen Ilse Uyttersprot. Zoals u weet heeft Uyttersprot geen bevoegdheden meer in het College van Aalst en stemde ze samen met haar partij CD&V ook tegen de meerjarenplanning. De auteurs schrijven dat Uyttersprot ruzie heeft met iedereen, en dat het dus wijs zou zijn om in eigen boezem te kijken. De slachtofferrol die Uyttersprot zich nu aanmeet, vinden de coalitiepartners alvast bijzonder ongepast.