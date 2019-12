Meerjarenplan Stekene: geen verhoging van de personenbelasting

Dat een meerderheid van de liberale burgemeesters, ook in onze streek, zich fel kant tegen paars-groen vertelden we u al vorige week. Lokers Open Vld-schepen Stefan Walgraeve schreef zelfs een open brief naar nationaal partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Het ongenoegen over de koers van de partijtop is groot, in Lokeren en op veel andere plaatsen. Maar onze partij is niet verscheurd, vindt Lokers burgemeester Filip Anthuenis. Integendeel, er is net een breed gedragen meerderheid binnen Open Vld tegen paars-groen.