Meerderheidslid geeft stem aan Vlaams Belanger voor politieraad in Herzele

Op de installatievergadering van de Herzeelse gemeenteraad gisteravond heeft Vlaams Belanger Freddy Van Liedekerke een zitje gekregen in de politieraad van de zone Zottegem-Herzele-Sint-Lievens-Houtem. Dat was tegen alle verwachtingen in, want met het aantal stemmen dat de partij was toebedeeld kon dat in principe niet. Maar Vlaams Belang kreeg een extra stem, ten nadele van cd&v, en dus een extra duwtje van iemand van de meerderheidspartijen. Voor de reguliere werking schept dit geen probleem, stelt de nieuwe burgemeester, Benjamin Rogiers. Het gaat over de politieraad, en coalitiepartners Open VLD en cd&v hebben daar nu, met vier van de zes mandaten voor de gemeente Herzele, nog altijd een meerderheid.