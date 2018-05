Meer dan 30 miljoen euro subsidies voor rioolprojecten in Sint-Niklaas

In Melsele is vandaag officieel afscheid genomen van het gemeentehuis. Dat gebeurt onder meer met een fototentoonstelling over het gebouw. En nu wordt er dus afscheid genomen van het gebouw zelf. De dienst Burgerzaken en de politie die nu nog ondergebracht zijn in het gebouw verhuizen naar Ontmoetingscentrum De Boerenpoort. Al zal het nog wel enkele maanden duren vooraleer die verhuis rond is. Daarna zal het oud-gemeentehuis verkocht worden. Het mag in geen geval afgebroken worden, want de gevel is een beschermd dorpsgezicht.