Meer dan 1 op de 10 volwassenen heeft eerste prik gekregen

Er liggen nog iets meer dan 2.100 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 686 op de Intensieve Zorg. Dat is een daling met respectievelijk 19 en 14 procent op weekbasis. Van die 2.100 zijn er 104 opgenomen in onze regionale ziekenhuizen. Dat is opnieuw een lichte stijging ten opzichte van gisteren. In Aalst liggen er nu 49 patiënten op de Covid-afdelingen, dat zijn er 2 meer dan gisteren, en in het AZ Nikolaas, zoals we eerder al hoorden, zijn er nu 34 coronapatiënten opgenomen, van wie er 11 extra zorgen nodig hebben. In de ziekenhuizen in Dendermonde en Zottegem blijft de situatie, in vegelijkig met gisteren, onveranderd.